Nieuwe datum Gent-Seraing bekend, maar de Buffalo's zullen zich moeten haasten (want er is geen alternatief meer)

Stukken dak van de Ghelamco Arena vlogen vrijdag in het rond. Ze landden op de parking en in het stadion. De wedstrijd tegen Seraing werd logischerwijze dan ook uitgesteld. Maar... de schade moet tegen woensdag al hersteld zijn.

Komende woensdag wordt de match al ingehaald. De kalendermanager heeft ook geen andere keuze meer, want Gent speelt ook nog in de beker en in de Conference League de komende weken. Daarna is er een interlandbreak en de reguliere competitie zit er op 10 april al op. Dus was enkel woensdag nog vrij.

Nu moet Gent tegen dan structurele veranderingen doen aan het dak. De stabiliteit moet hersteld worden en alle nog loshangende platen moeten verwijderd en vervangen worden. De komende dagen wordt er ook nog veel wind voorspeld en dus is de vraag of ze alles tijdig gaan afkrijgen.