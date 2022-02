Vandevoordt kan teleurstelling niet onder stoelen of banken steken: "Blijf hopen maar ja..."

Genk-doelman Maarten Vandevoordt kon niet voorkomen dat Anderlecht tweemaal kon scoren tegen zijn ploeg. De goalie speelde nochtans geen slechte wedstrijd.

Net voor de 1-0 stond Vandevoordt nog pal op een poging van Kouamé. Dat de bal daarna voor Ashimeru viel die hem uitkapte en de bal in een leeg doel deponeerde, kan de doelman niet op zijn conto schrijven. Het was voor de doelman vooral een frustrerende avond.

"Ik heb eigenlijk niet echt veel te doen gehad vanavond. Het is frustrerend om twee doelpunten te slikken. Ik vind niet dat we verdiend verliezen, we speelden goed voetbal maar vonden de goal van de tegenstander niet", zucht Vandevoordt na de wedstrijd.

Het was een belangrijke wedstrijd voor PO1 en dat we die verliezen is wel heel jammer. Of ik er nog in geloof? Ik hoop vooral van wel...", besluit hij veelzeggend.