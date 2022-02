Géén gerucht, maar effectieve interesse: zo komt Vandevoordt op de verlanglijst van Barcelona terecht

Maarten Vandevoordt staat op de wenslijst van FC Barcelona. Het lijkt een opvallend gerucht, maar er zit wel degelijk logica achter. Al is een transfer niét voor meteen.

El Mundo Deportivo linkte Maarten Vandevoordt aan FC Barcelona. De Catalaanse grootmacht is dan wel op zoek naar een extra doelman, maar een transfer is niet voor meteen. Al is de interesse er wél.

FC Barcelona gebruikt namelijk de databank van CIES om potentiële versterkingen te screenen. Volgens die databank is onze 19-jarige landgenoot de meest ervaren doelman onder de twintig lentes ter wereld.

Meest ervaren doelman onder twintig

Barça speurt constant de wereld af op zoek naar jonge talenten die een meerwaarde kunnen betekenen. Op die manier kwam ook Sébastien Bornauw op de Catalaanse radar. Een transfer voor Vandevoordt zit er echter niet meteen aan te komen.