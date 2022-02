Voormalig profwielrenner Kenny Dehaes werkt tegenwoordig als masseur bij Anderlecht

Kenny Dehaes heeft er een rijkgevulde carrière als wielrenner opzitten, maar is tegenwoordig aan de slag als masseur bij Anderlecht.

Kenny Dehaes won als wielrenner ooit Nokere Koerse en reed mee in de Giro. In 2019 stopte hij met wielrennen en momenteel is hij actief in de voetbalwereld. Dehaes is namelijk masseur bij Anderlecht. "In de koers ben je snel 3 à 5 weken van huis. Dat had ik onderschat. Als masseur bij Anderlecht ben ik elke avond thuis. Dat is leuk voor mijzelf en voor de kinderen", legt Dehaes uit aan Sporza op de vraag waarom hij van sport veranderde. "Ik ben al van jongs af aan fan van Anderlecht en heb zelf gevoetbald tot ik 16 jaar was. Dat voetballen ging vrij goed totdat ik geblesseerd geraakte. Zo ben ik op de fiets terechtgekomen", gaat de ex-wielrenner verder.

"In de koers is het meer één op één. Bij Anderlecht zitten we in een ruimte waar we met 4 à 5 man masseren. De massage van voetballers duurt wat minder lang, maar is wel steviger. Renners worden na een wedstrijd van kop tot teen gemasseerd. Bij voetballers werken we specifiek op bijvoorbeeld de kuit of op het bovenbeen, als de voetballers daar last hebben", legt Dehaes uit. De liefde voor de koers is wel nog niet vergaan: "Sinds ik zelf niet meer koers is kriebelt het wielervoorjaar wel minder. "Ik volg de koers nog, maar meer op de achtergrond. Ik heb nog dagelijks contact met mijn vroegere trainingsmakker Jasper De Buyst", vertelt hij nog.