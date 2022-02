Morgen weten we eindelijk of Standard-Beerschot gespeeld wordt of niet

Gisteren werd er voor het BAS gepleit over de wedstrijd Standard-Beerschot, in de juiste talen deze keer. Normaal gezien moest dat al een maand geleden gebeuren, maar Standard vond dat Beerschot moest argumenteren in het Frans.

Het BAS hoorde beide partijen aan en morgen - donderdag - moet er eindelijk uitsluitsel komen of de wedstrijd moet gespeeld worden of niet. De match ging eerst niet door na een politiestaking in Luik. Het Disciplinair Comité van het Profvoetbal oordeelde eerst dat de klacht van Beerschot om de drie punten te krijgen niet ontvankelijk was. Maar de Antwerpenaren stapten daarna naar het BAS. Dat moet nu oordelen of de match op 2 maart gespeeld moet worden. Beerschot vindt dat het reglement duidelijk is: als een match niet kan doorgaan door een beslissing van de lokale overheden dient er een forfaitnederlaag uitgesproken te worden.