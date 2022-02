Defour is binnenkort (opnieuw) weg bij Mechelen: "Ik wil zien hoe het er op een ander aan toegaat"

KV Mechelen moest het recentelijk eventjes zonder Steven Defour doen. De assistent-coach liep stage bij Burnley FC. En het lijkt erop dat de voormalige Rode Duivel binnenkort opnieuw weg is.

Steven Defour liep stage bij zijn voormalige werkgever. “Ik heb in mijn contract bij KV Mechelen laten opnemen dat ik zo’n stages kan doen. Het was Sean Dyche (coach van Burnley FC, nvdr.) zelf die vroeg om af te komen.”

“Ik wil zien hoe het er op een ander aan toegaat”, besluit Defour in Het Laatste Nieuws. “Ook bij FC Porto kan ik binnenkort een stage volgen. Het is niet alleen mijn ex-club, maar Sergio Conceiçao is er ook trainer.”