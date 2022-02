Officieel: onlangs gedebuteerd bij Beerschot, volgend seizoen bij AA Gent aan de slag

Met Patryk Walicki verliest Beerschot een jong talent. De 18-jarige Belg met Poolse roots trekt volgend seizoen naar AA Gent.

Patryk Walicki werd opgeleid bij Diegem Sport. De centrale middenvelder stapte afgelopen zomer over naar Beerschot, waar hij voor de beloften speelde. In de 2-1-zege tegen Kortrijk maakte Walicki met een korte invalbeurt onlangs zijn debuut in de Jupiler Pro League.

Walicki ondertekende zopas zijn eerste profcontract bij AA Gent, dat al langer aan zijn mouw trok. Hij ligt tot medio 2025 onder contract in de Ghelamco Arena.