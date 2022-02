Waarom Kompany gisteren bij de Koning zat: "Spijtig genoeg is hij een ervaringsdeskundige"

Vincent Kompany heeft een medestander gevonden in zijn strijd tegen racisme en discriminatie. En het is niet de minste: niemand minder dan Koning Filip nodigde Kompany uit om over het onderwerp te praten.

Kompany strijdt al jaren voor gelijkheid en het bannen van racisme uit de voetbalstadions én uit de maatschappij. Bij spelersvakbond FIFPro heeft hij al vurige speeches gehouden over het onderwerp. Hij pleit ook voor diversiteit op alle niveau's en geeft daar ook bij de nationale ploeg zijn mening over. “Dit onderwerp ligt de koning na aan het hart”, aldus zijn woordvoerder Lore Vandoorne in Het Nieuwsblad. “Hij wil die problematiek aanpakken en wilde daarom graag het standpunt van meneer Kompany kennen aangezien hij een voorvechter en - spijtig genoeg - een ervaringsdeskundige is. Die wisselwerking aan ideeën is bijzonder boeiend en nuttig. Of er een vervolg komt aan dit bezoek, is nog niet bepaald.”