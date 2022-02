'Anderlecht overweegt om Ajax-huurling dan toch langer aan zich te binden'

In de defensie van Anderlecht doken doorheen het seizoen al verschillende namen op. Ajax-huurling Lisandro Magallán is momenteel zijn basisplaats kwijt. Dat hoeft niet noodzakelijk te betekenen dat het einde van zijn periode bij paars-wit in zicht is.

Magallán won bij Anderlecht de concurrentiestrijd van de inmiddels reeds vertrokken Harwood-Bellis, maar de ontwikkeling van Zeno Debast heeft de speelkansen van de Argentijn fel verminderd. Tegen Eupen stond Magallán nog wel aan de aftrap, nadien werd hij telkens naar de bank verwezen. Volgens La Dernière Heure overweegt Anderlecht desondanks om Magallán langer aan zich te binden. Dat idee zou al een tijdje spelen. Een definitief besluit hieromtrent hoeft nog niet meteen verwacht te worden. Waarschijnlijk neemt RSCA pas een beslissing aan het einde van het seizoen. Aankoopoptie Lisandro Magallán heeft nog een contract bij Ajax tot 2023. Ze zullen in Amsterdam dus niet zitten te wachten op een nieuwe uitleenbeurt. Als het nog iets aan hem wil verdienen, moet het deze zomer tot een definitieve transfer komen. Een andere manier voor Anderlecht om hem te houden is om de aankoopoptie, die bij de huurovereenkomst bedongen werd, te lichten.