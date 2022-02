Beerschot legt zich niet neer bij beslissing van BAS

Beerschot ontving donderdagavond de uitspraak van het BAS in de zaak Standard.

Het BAS oordeelde dat de klacht ten aanzien van Standard onontvankelijk is, omdat de zaak niet door Beerschot, maar door de kalendermanager van de Pro League aanhangig werd gemaakt.

“Beerschot wenst te benadrukken dat het de kalendermanager was die de zaak aanhangig maakte, omdat Standard niet akkoord ging met de gevraagde forfait. Beerschot is vrijwillig tussengekomen in de procedure, waarbij nu blijkt dat deze procedure niet door de kalendermanager mocht worden opgestart”, staat te lezen op de website van de club.

Beerschot wil dan ook verder gaan. “In deze omstandigheden gaat Beerschot ervan uit dat Standard een forfaitnederlaag krijgt, vermits het bondsreglement op dat punt heel duidelijk is. Beerschot wacht nu het standpunt af van de kalendermanager inzake een forfait. En zal indien nodig zelf de procedure opnieuw aanhangig maken.”