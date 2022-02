Felice Mazzu laat zich uit over de zaak rond Dante Vanzeir

Dante Vanzeir kreeg deze week te horen dat hij vijf speeldagen effectief geschorst wordt voor zijn rode kaart tegen Charleroi.

“Ik ga niet vertellen hoe ik de groep en de zaak deze week aangepakt heb”, aldus Mazzu aan HLN. “Ik heb akte genomen van de beslissing en alles wat er rond hem gebeurd is, en ik heb beslist om geen commentaar te geven.”

Toch wil Mazzu na wat aandringen nog wat kwijt. “Mijn rol is om Dante te beschermen. Het moreel in de groep is hetzelfde als altijd: wie ook afwezig is, we proberen te reageren met de wil en de zin om te winnen. We zullen zaterdag na de wedstrijd wel zien wat de impact is.”