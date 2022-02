Hugo Siquet doet boekje open over Standard en zegt dat hij eigenlijk niet weg wou

Tijdens de wintermercato ruilde tijdens de wintermercato Standard in voor het Duitse Freiburg.

Tot op heden beperkte zich dat tot spelen met de B-ploeg en op de bank zitten in de Bundesliga. De overgang was dan ook eigenlijk niet zijn eigen keuze.

“Het enige doel van Standard was om zo snel mogelijk geld te hebben”, zegt Siquet, die tijdens de zomer nog niet klaar was voor een vertrek, bij Sudpresse.

“Maar de situatie was tijdens de wintermercato helemaal anders. Er is heel wat gebeurd en dat had niets te maken met klaar zijn of niet. Ik ben niet naar de directie van Standard gestapt om te zeggen dat ik weg wou. Maar het was uiteindelijk wel het moment.”