Xavi Hernandez is lovend over de wintertransfers van FC Barcelona

De motor bij FC Barcelona is aan het aanslaan. Dit is mede dankzij de goede wintertransfers die de club heeft gedaan vertelt trainer Xavi Hernandez aan de Spaanse pers.

FC Barcelona trok in januari onder meer Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal), Adama Traoré (Wolverhampton) en Ferran Torres (Manchester City) aan. "Ik weet niet wat er zou zijn gebeurd als ze niet waren gekomen”, zei Xavi aan de Spaanse pers. “Het zou moeilijker zijn geweest zonder hen, dat moge duidelijk zijn. Aubameyang heeft me niet verrast omdat hij zijn hele carrière al een neusje voor de goal heeft gehad. Adama Traoré heeft me verrast met de wijze waarop hij beslissingen neemt en met hoe volwassen is geworden.” Maar vooral Ferran kreeg complimenten van Xavi.



“Ferran is wat mij betreft een voetballer van een ander niveau. Ik heb specifiek naar hem gevraagd. Het is een spectaculaire speler. Hij is een voetballer van wereldklasse. Ik denk dat hij degene is die me het meest heeft verrast”, zei de coach van FC Barcelona.

FC Barcelona neemt het zondag op tegen Athletic Bilbao. De Spaanse landstitel winnen dit seizoen is te hoog gegrepen, maar de top-drie blijft tot de mogelijkheden behoren. Xavi en de zijnen bezetten momenteel de vijfde plaats in LaLiga.