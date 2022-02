Zien we Lionel Messi en Sergio Busquets binnenkort in de MLS aan het werk? Het zou zomaar kunnen gebeuren

Amerikaanse clubs hebben grote hoop dat ze de twee in de zomer van 2023 naar de Major League Soccer kunnen halen. Transfergoeroe Fabrizio Romano weet dat heel wat clubs al polsten naar Busquets, maar hij zal het seizoen zeker uitdoen bij Barça. Inter Miami, dat David Beckham als eigenaar heeft, zal volgend jaar zeker een poging ondernemen.



Zij willen dan ook voluit voor Lionel Messi gaan, die een mogelijke overstap naar de MLS aan het einde van zijn carrière wel ziet zitten. Messi heeft nog een contract tot medio 2023 bij PSG. "Messi is nog steeds een van de beste spelers ter wereld. David (Beckham, nvdr.) heeft een goede relatie met hem en ik denk dat als hij PSG verlaat, we Lionel Messi graag bij Inter Miami willen zien. Kan dit gebeuren? We zullen zeker proberen. Ik ben een optimist in hart en nieren. Het is een mogelijkheid", zei eigenaar José Mas aan Amerikaanse media.

MLS clubs are approaching Sergio Busquets since July 2021. He decided to wait and turn down the opening proposals as he only wanted to stay at Barça. 🇺🇸🇪🇸 #FCB



…but MLS clubs will try again to tempt Busquets, in particular Inter Miami - as expected & confirmed by @xavicampos ⤵️ https://t.co/nOikQdmWeW