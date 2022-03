Priske heeft nu wel een ultimatum: "Er moet gewonnen worden tegen Beerschot, duidelijker kan ik niet zijn"

Brian Priske verwees iedereen door naar Sven Jaecques of Paul Gheysens over zijn onmiddellijke toekomst. De Deense trainer van Antwerp staat nog zeker tot komend weekend aan het hoofd van The Great Old, maar dan moet er wel gewonnen worden van Beerschot in de stadsderby.

CEO Sven Jaecques wond er geen doekjes om. Voorlopig mag Priske aanblijven. "Mochten we geen vertrouwen meer hebben in onze coach, zou hij niet meer langs de lijn staan", zei Jaecques bij VTM Nieuws. "Er is vertrouwen in het volledige team. Maar wat zondag onaanvaardbaar was, was de manier waarop we ons lieten afmaken. Te weinig passie, te weinig strijd."

Priske haalde lang de vele nieuwelingen aan, maar dat mag nu geen excuus meer zijn. "Langs de andere kant zijn we al tachtig procent ver in het seizoen. Eigenlijk mag je zulke dingen niet meer tegenkomen. Zo'n prestatie mag niet getolereerd worden."

Met een derde plaats is Antwerp ook niet tevreden. ''We zijn misschien iets té eerlijk. We durven te zeggen dat we willen wedijveren met de top twee of de top drie. Dan moeten we er ook tegen kunnen dat de media druk zetten", vervolgt Jaecques, die wel druk zet. ''Er moet gewonnen worden tegen Beerschot. Duidelijker kan ik niet zijn.""