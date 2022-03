Nu of nooit voor Schoofs? "Hij is klaar voor een topclub, hij moet die stap eens zetten"

Hij wordt nooit genoemd in de discussie van beste spelers in de Jupiler Pro League, maar dat is misschien wel onterecht. Wat Rob Schoofs dit seizoen laat zien bij KV Mechelen is van het beste wat er op onze velden te vinden is.

Guido Brepoels lanceerde Schoofs bij STVV. Hij zag hem ook vertrekken naar Gent, een avontuur dat niet zo goed afliep. "Schoofs is zo'n jongen die alles moet spelen om goed te zijn. Als je hem vertrouwen geeft, zie je hem uitblinken", meent Brepoels. "Dat ontbrak gewoon toen hij bij Gent zat. Maar nu is hij daar wel klaar voor." Schoofs is in vijf seizoenen KV Mechelen een onbetwiste titularis en sterkhouder geworden. Met twee goals en acht assists kan hij dit seizoen ook al aardige statistieken voorleggen. Maar zijn grootste kwaliteiten zijn niet in die twee categorieën te vinden. "Vrancken maakt hem belangrijk en dan zie je wat je terugkrijgt. Rob ziet het spel zo goed. Die kan zo goed voetballen... Hij loopt slim en verdeelt het spel. Hij ziet het gewoon." Brepoels denkt dan ook dat hij na dit seizoen het nog eens hogerop gaat proberen, hier of in het buitenland. "Hij moet dat gewoon doen. Hij is klaar om die stap te zetten. Hij is er nu 28 (eind maart, nvdr.) en het gaat ook gebeuren denk ik. Ik vind dat hij in België nog te veel onder de radar zit. Het is opmerkelijk hoe goed hij speelt bij KV Mechelen."