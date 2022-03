Luka Elsner kiest voor opvallende wijziging in basiself van Standard

Woensdagavond speelt Standard tegen Beerschot. Een nieuwe laatste kans voor trainer Luka Elsner bij de Rouches?

Velen hadden het afgelopen weekend al verwacht, maar tot een ontslag van Luka Elsner kwam het toch nog niet.

Woensdag is hekkensluiter Beerschot de tegenstander van de Rouches. Volgens La Dernière Heure grijpt Elsner opnieuw in zijn basiselftal in.

Arnaud Bodart zou te horen gekregen hebben dat hij niet langer de nummer één in doel is bij Standard.

De voorbije twee matchen kostte hij met enkele blunders de club echter punten. Lauren Henkinet zou zijn plaats innemen.