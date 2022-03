Ook ex-ploegmaat onder de indruk: "Odoi is niet mislukt bij Anderlecht"

Zoals Guido Brepoels ons gisteren al vertelde: Denis Odoi is een meerwaarde op het middenveld bij Club Brugge. Nochtans speelde zijn Anderlecht-verleden hem parten bij de fans. Maar dat keerde hij snel.

Brepoels haalde de 16-jarige Odoi bij de A-kern van OHL en haalde hem later ook nog naar STVV. Van daaruit ging het naar Anderlecht, waar hij nooit echt een basisspeler werd. "Zijn enige fout", liet Brepoels weten. “Maar hij is niet mislukt”, beweert toenmalig ploegmaat Tom De Sutter in Het Nieuwsblad. “De verwachtingen lagen wellicht hoger, maar Denis was vaak eerste invaller en hij is twee keer landskampioen geworden. Hij had zijn plek bij Anderlecht. Ik vind het jammer dat de perceptie bestaat dat Denis gefaald heeft. Dat klopt niet.”

Zijn periode bij Fulham maakte hem wel een completere speler. “Denis heeft een grote evolutie doorgemaakt. Maar dat is normaal. Anderlecht was zijn eerste topclub, nu is hij meer gelouterd en zelfbewust. De jongen van toen is inmiddels vader geworden en heeft in de Premier League gespeeld. Dan heb je meer bagage om te slagen.”