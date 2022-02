Ontdekker Odoi twijfelde geen moment over zijn slaagkansen bij Club Brugge: "Denis zijn voetbalintelligentie is enorm, hij maakt Vanaken beter"

Vier matchen, meer heeft Denis Odoi niet nodig gehad om de laatste twijfelaars bij Club Brugge te overtuigen. De 33-jarige verdediger/middenvelder lijkt het ontbrekende puzzelstuk te zijn bij blauw-zwart. "Geen verrassing voor mij", zegt zijn ontdekker, Guido Brepoels.

Brepoels lacht eens als we hem vragen of hij verrast is dat Odoi het zo goed doet als verdedigende middenvelder bij een Belgische topclub. "Absoluut niet. Ik heb hem op zijn 16de bij de A-kern van OHL gehaald en later ook naar STVV gebracht. Denis heeft toen links, rechts en centraal in de verdediging gespeeld, op de verdedigende middenvelder en op de flanken. Ik heb hem misschien 10-15 keer als verdedigende mid gezet. Die kon overal spelen. Ok, niet in de spits, maar hij was zo polyvalent", is Brepoels lyrisch.

Alfred Schreuder liet hem in zijn eerste match in de basis zelfs op vier verschillende posities in één wedstrijd opdraven. "Hij heeft de atletische kwaliteiten, maar dat is slechts één ding. Hij heeft ook een enorme voetbalintelligentie. Hij was bij Fulham ook een grote meneer hé."

Voor mij heeft hij maar één fout gemaakt: hij is te snel naar Anderlecht gegaan

Odoi is matuurder en sterker uit Engeland teruggekeerd. Dat zie je ook aan zijn fysionomie. "Hij is nog atletischer geworden, vind ik", vervolgt Brepoels. "Dat is raar om over een 33-jarige te zeggen, maar hij is sterker. In Engeland wordt er ook meer op kracht getraind. Hij is forser dan vroeger. En hij straalt veel vertrouwen uit. Hij heeft bij Fulham ook moeten knokken. Als verdedigende middenvelder heeft hij het voordeel dat hij alles kan dichtlopen."

"Hij heeft een tackle die weinigen hebben. Hij kan op het laatste moment zijn voetje nog zetten. Voor mij heeft hij maar één fout gemaakt in zijn carrière en dat was naar Anderlecht trekken. Daar was hij nog niet klaar voor. Hij had een tussenstap moeten maken na STVV. Voor de rest heeft Denis het maximale uit zijn carrière gehaald."

De supporters overtuigd? Denis maakt ambiance en gaat met de fans praten, dat appreciëren ze

Dat Odoi de supporters van Club overtuigd heeft in vier wedstrijden, is misschien nog wel het strafste. "Die jongen zal in een kleedkamer altijd goed liggen. Die maakt ambiance. Maar als de arbiter fluit is hij één en al focus. En die gaat met de supporters praten, dat heeft hij altijd al gedaan. Dat appreciëren ze. Ik herinner me nog dat ze bij Extra Time lacherig over hem deden, maar ze kenden zijn kwaliteiten niet. Ik heb altijd geweten dat die jongen bij een ploeg als Club alles kon spelen. Die speelt ook alsof hij daar al tien jaar zit. Dat is Denis, die zit zo in elkaar. Die voelt geen stress."

Brepoels is sinds hij hem kent al fan van de mens én de voetballer. "Bij STVV heeft hij bij mij nooit op de bank gezeten. Ik heb na zijn transfer naar Club Brugge ook tegen iedereen gezegd: die gaat ideaal in het plaatje passen. Het is niet toevallig dat Hans Vanaken nu ook beter speelt. Hij weet dat Denis alle tweede ballen heeft. Hij maakt anderen beter. Hans kan al eens vooraan blijven hangen. Denis sluit de passlijnen toch af. Hij speelt nooit op de man, hij zit er altijd tussenin. Hij is in Engeland ook harder geworden, meer man. Ik ben blij voor hem, maar ik wist wel dat hij overal boven water zou komen."