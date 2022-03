Frank Raes over malaise Beerschot: "Dat zag je wel eens bij Eupen of Moeskroen, maar bij Beerschot pakt dat niet"

Beerschot trekt woensdagavond naar Standard, zondag wacht de stadsderby tegen Antwerp.

In Gazet van Antwerpen blikt Frank Raes vooruit op de derby. Als Beerschot-fan heeft Raes er een moeilijk seizoen opzitten. "Ik wil een compliment geven aan de trainers en spelers van Beerschot. Zelfs met de moed der wanhoop blijven ze strijdvaardig. En volgens mij zijn ze niet kansloos tegen Antwerp, waar het voor Priske de match van de laatste kans is. Tenminste, als ik de kranten mag geloven. Ik vind Antwerp trouwens oprecht een mooie club."

De kans dat Beerschot volgend seizoen nog een stadsderby zal moeten spelen, is tot quasi nihil herleid. Raes zag de malaise dit seizoen met lede ogen aan. "Nog meer dan de nakende degradatie doet het me enorm veel pijn dat de club op mysterieuze manier wordt geleid. Wie neemt de sportieve beslissingen? Wie heeft de mensen van de dagelijkse werking aangesteld? Dat zag je in het verleden wel eens bij Moeskroen of Eupen, maar bij Beerschot pakt dat niet", aldus Raes.