Frank Vercauteren denkt nog niet aan pensioen, maar: "Het moet familiaal combineerbaar zijn"

Na zijn avontuur bij Antwerp trok Frank Vercauteren weer naar de rand van Moskou, waar hij herenigd werd met zijn gezin. Op zijn 65ste is de man met de gouden linker nog niet bezig met zijn pensioen, al stelt hij wel de nodige eisen vooraleer ergens aan de slag te gaan.

"Ik zou iedereen een sabbatjaar aanraden", vertelt Vercauteren in HLN. "Je kan dingen doen waarvoor je geen tijd had en meer tijd doorbrengen met je familie. Maar als je lang stilzit, krijg je toch weer goesting. Al wil ik niet meer werken ten koste van alles, wat een belangrijke les is geweest na mijn vorige periode als trainer."

De voorbije maanden kreeg Vercauteren naar eigen zeggen enkele aanbiedingen, maar hij ging niet overstag. "Het moet sportief een mooie uitdaging zijn en het moet familiaal combineerbaar zijn. Er was interesse vanuit Noord-Afrika, Hongarije en Slowakije. En vandaag polste een Braziliaanse club. Maar dat valt niet te combineren. Ik ben op zoek naar een land waar ze minder streng zijn op vlak van visums: Rusland, Turkije en de Emiraten. Maar ook Engeland, Frankrijk of Qatar sluit ik niet uit."

"Ik ben realistisch. Het zou zomaar kunnen zijn dat ik geen ploeg vind voor volgend seizoen. Dan zullen we zien welke beslissing ik neem."