KV Kortrijk moet kapitein voor de rest van de competitie missen

Slecht nieuws in het Guldensporenstadion. Kapitein Kristof D'Haene mist de rest van de competitie.

Kapitein Kristof D’Haene van KV Kortrijk moest afgelopen zondag op bezoek bij Racing Genk geblesseerd het veld verlaten.

“Na onderzoek is gebleken dat onze kapitein niet meer beschikbaar zal zijn voor de rest van de reguliere competitie”, laat Kortrijk weten op zijn website.

“Na verder onderzoek is een barst in een teen vastgesteld. Dit betekent dat Kristof helaas niet meer beschikbaar zal zijn voor de rest van de reguliere competitie. We wensen onze kapitein uiteraard een spoedig herstel toe!”