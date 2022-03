Druk op Clement aan het toenemen? "Dat irriteert soms, men zou in België net trots moeten zijn"

Voor AS Monaco was het niet de meest gelukkige of gezellige week. En dus lijkt er ook stilaan wat druk op de ketel te komen, al wordt dat nu tegengesproken.

Zo is Jonas Ivens - staflid uit de staf van Philippe Clement - duidelijk. "Dat we onder druk staan? Helemaal niet", klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Irritaties

Ivens vindt de kritiek vanuit België jammerlijk: "De voorbije maanden hebben we gemerkt dat België toch nog steeds een klein voetballand is. Hier ligt men niet wakker van de Belgische competitie in z'n totaliteit. Onze staf werkt objectief verder, ook al is voetbal resultaatgericht."

"Wat soms irriteert, is dat men in België heel negatief is. Je leest niet meer dan dat het niet goed loopt en dat een ontslag dreigt. Terwijl men trots zou moeten zijn op een Belgische staf die in een G5-competitie werkt."