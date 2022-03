Het wordt er bij Antwerp ingehamerd: "De Laet en Haroun hebben ons duidelijk gemaakt hoe belangrijk derby is"

Er is geen ontkomen aan bij Antwerp: de derby moet gewonnen worden. De Laet, Haroun: dat zijn spelers die al enkele jaren meedraaien bij RAFC en het belang van de derby maar al te goed kennen, los van wat de sportieve situatie van het moment dan ook mag zijn.

Ook met het oog op de stand moet er na nederlagen tegen KV Mechelen en Club Brugge absoluut gewonnen worden van Beerschot. Los daarvan is dit gevoelsmatig zo'n belangrijke match voor stamnummer 1. Die boodschap krijgt iedereen mee.

Ook Jelle Bataille. Hoe leeft een West-Vlaming naar zo'n Antwerpse derby toe? "Toch wat anders dan voor iemand van Antwerpen zelf. Maar je voelt dat het leeft in de spelersgroep. Vooral Ritchie De Laet is daar erg mee bezig", vertelt Bataille aan Sport/Voetbalmagazine.

Op training ligt intensiteit veel hoger

"Hij en Faris Haroun hebben ons al duidelijk gemaakt hoe belangrijk de derby is", gaat Bataille voort. "En op training ligt de intensiteit deze week ook veel hoger. Iedereen is wat scherper voor elkaar. Het is tof om er zo naartoe te leven. Ik denk ook dat het een toffe match gaat worden, met veel supporters. Het zal de moeite zijn."