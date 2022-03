📷 Noa Lang en Joshua Zirkzee opgenomen in voorselecties van de twee Oranjes

De Nederlandse voetbalbond maakte vrijdag de voorselecties voor Oranje en Jong Oranje bekend.

Bondscoach Louis van Gaal neemt Noa Lang op in de voorselectie voor Oranje. De wedstrijden tegen Denemarken en Duitsland worden gespeeld op respectievelijk 26 en 29 maart in de Johan Cruijff ArenA.

Bij Nederland toch enkele verrassingen. Zo zijn Jeremie Frimpong en Jordy Clasie erbij, maar Ryan Gravenberch dan weer niet.

Joshua Zirkzee is dan weer opgenomen in de voorselectie van Jong Oranje. Zij spelen op 25 maart in Bulgarije en op 29 maart in Nederland tegen Zwitserland.