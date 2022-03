Davy Roef is aan een knap staaltje keeperswerk bezig bij AA Gent: "Vier clean-sheets op een rij heb ik nog niet veel meegemaakt in mijn carrière"

AA Gent doet het de laatste weken uitstekend en mag daar onder andere Davy Roef voor bedanken. De doelman krijgt alle lof, maar hij geeft aan dat zijn goede prestaties samenhangen met deze van zijn ploeggenoten.

De doelman nam na de transferperikelen van Sinan Bolat plaats in doel en wist ook te overtuigen bij de Buffalo's. Met hem in doel slikt Gent ook amper nog tegendoelpunten. "Vier clean-sheets op een rij heb ik nog niet veel meegemaakt in mijn carrière, maar het is geen individuele prestatie", vertelt Roef op de officiële kanalen.

De doelman geeft zijn ploegmaats een grote pluim. "Dankzij de ijzersterke verdediging voor me heb ik weinig opkuiswerk. Mijn taak bestaat erin om gedurende de hele wedstrijd de focus te houden. Dat doe ik door zoveel mogelijk te communiceren."

Dankzij die goede resultaten doet Gent nog steeds mee voor Play-Off 1. Het mag echter geen punten meer verliezen, weet ook Roef. "Zondag tegen Zulte Waregem wordt knokken. Net zoals tegen Standard en Brugge. Dit seizoen lieten we al vaker punten liggen tegen ploegen uit de rechterkolom dus we zullen goed voor de dag moeten komen", besluit hij.