Faïz Selemani speelt met Kortrijk tegen ex-ploeg Union SG: "Fans weten niet alles"

Voor Faïz Selemani wordt het vanmiddag op bezoek bij zijn ex-ploeg Union SG een bijzondere wedstrijd.

Selemani speelde van 2018 tot 2019 bij Union. De manier waarop hij bij de club vertrok liet geen goede indruk bij de fans na. Al weten de fans niet alles in het dossier, zo laat hij weten aan La Dernière Heure. “Clubs laten alleen zien wat ze willen laten zien. Ik vind het niet erg, dat is het spel, het is een deel van de voetbalwereld”, klinkt het.

“Degenen die bij Union waren vlak voordat ik vertrok kennen de waarheid en hebben gezien wat er intern is gebeurd. Interne dingen dwongen me te vertrekken. Ik moest die beslissing nemen. Er is al genoeg inkt verspild, ik wil daar niet op terugkomen omdat het tot het verleden behoort.”

Selemani heeft veel respect voor de prestaties van zijn ex-ploeg. “Het is geweldig wat ze doen. Ze hebben voortgebouwd op het succes van vorig seizoen en verdienen wat ze krijgen. Ik heb vrienden in dit team en ik hoop dat het ze lukt om kampioen te worden.”