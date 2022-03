Greg Vanderidt legt uit waarom Raphael Holzhauser niet meer speelt

De voorbije wedstrijden speelde Raphael Holzhauser niet mee bij Beerschot en de derby zal hij wellicht ook niet spelen.

Trainer Greg Vanderidt hield Raphael Holzhauser de voorbije twee wedstrijden op de bank. Ook in de derby zal dat zo goed als zeker zo zijn.

“Op training laat hij zijn geweldige kwaliteiten nog regelmatig zien. Ik verwijt hem niets, zijn ingesteldheid is goed”, zegt trainer Vanderidt aan Gazet van Antwerpen. “Maar we kunnen hem op dit moment niet naar zijn kwaliteiten uitspelen.”

“Rapha is geen speler om tegen de degradatie te vechten. Zet hem bij Anderlecht of Club Brugge en hij draait probleemloos mee. Rapha moet in een dominante ploeg spelen, dan kan hij beslissend zijn. Helaas zijn wij geen dominante ploeg. Wij moeten het nu hebben van vechtvoetbal en van strijd. En dat zijn niet zijn grootste kwaliteiten.”