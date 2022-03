Mbo Mpenza ziet mogelijke opvolger voor Martinez nog niet rijp om bondscoach te worden na WK

Wat doet Roberto Martinez eind dit jaar? Neemt hij na het WK afscheid van de Rode Duivels? En wie volgt hem op?

De gouden generatie loopt op zijn einde. Er rijzen niet alleen veel vragen over de Rode Duivels zelf, maar ook over de bondscoach. Het is nog niet zeker dat Martinez na het WK doorgaat als bondscoach. En als hij vertrekt, wie moet hem dan opvolgen?

Volgens Mbo Mpenza is Vincent Kompany zeker een optie, maar nu nog niet. “Het is te vroeg nog, nu is dat nog niet mogelijk”, zegt Mpenza aan Le Soir.

“Hij is bezig zijn vak te leren in een moeilijke Belgische competitie, maar het is een grote stap om te zeggen dat hij bondscoach moet worden. Hij zal ook nog maar twee jaar coach zijn.”