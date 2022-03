Kevin De Bruyne roemt voormalige ploeggenoot en ex-Anderlecht speler: "Voor mij was hij een van de beste spelers in kleine ruimtes"

In marge van de Manchester derby tussen City en United gaf Kevin De Bruyne, spelmaker van City, een interview aan Canal+

De City-middenvelder dacht terug naar een van zijn voormalige teamgenoten, de Fransman Samir Nasri. De Belg en de voormalige Gunners deelden twee seizoenen (2015 tot 2017) de kleedkamer van het Etihad Stadium. Een periode waarin De Bruyne tijd had om een ​​idee te krijgen van het spelniveau van de Kleine Prins van Marseille.

"Voor mij was hij een van de beste spelers in kleine ruimtes. Toen ik zag hoe hij speelde, was het geweldig, hij en David Silva in kleine ruimtes was geweldig. Het is jammer dat hij heel snel vertrok, want ik denk dat hij het niveau had om nog wat langer door te gaan, maar natuurlijk doet iedereen in zijn carrière zoals hij wil. Ik speelde niet veel met hem, maar ja, hij was een erg goede speler en ook een goede kerel, er was nooit een probleem met Samir", verklaarde De Bruyne.