Top&Flop Union, Bezus, Oekraïne en spanning vs Charleroi, Standard, Mechelen en uiteraard de VAR & arbitrage

Ook in het seizoen 2021 - 2022 staan we de hele week voor jullie klaar in de Jupiler Pro League op alle velden. En dus mag u zoals elke week opnieuw een nabeschouwing verwachten met toppers én floppers. Wie viel ons op? U komt het hier te weten.

TOP Union toont weerbaarheid De wereldgoal van Undav mocht er uiteraard meer dan wezen, maar er was ook vooral veel vechtlust bij Union. Het team van Felice Mazzu was niet voor het eerst op de afspraak in het slot van de wedstrijd en kon opnieuw een comeback maken. Mazzu-time, maar ook gewoon gretigheid. Steun voor Oekraïne Op heel wat voetbalvelden was er veel steun voor Oekraïne en spelers uit dat land. Er waren invalbeurten en de nodige emoties. © photonews Het mooiste moment was het doelpunt en de emoties van Roman Bezus in minuut 94 voor AA Gent tegen Zulte Waregem - niemand die het hem niet gunde. Spanning voor top-4 Zowel Antwerp, Anderlecht als AA Gent speelden niet hun beste partij afgelopen weekend, maar uiteindelijk wonnen ze wel. Het trio neemt zo afstand van Mechelen, Charleroi en Genk die wel punten hebben gemorst afgelopen speeldag. FLOP Niet meer dan play-off 2? Niet meer dan play-off 2? Charleroi, Genk en Mechelen verloren dus punten en lijken zo de plekken 6 tot 8 te zullen gaan innemen in de Jupiler Pro League. Het zag er de voorbije weken soms goed uit, maar de voorbije weken toonden ze te weinig voor de top-4 te rechtvaardigen. Charleroi - Standard Een wedstrijd tussen de twee grootste Waalse clubs, met nauwelijks opschudding of zelfs maar spannende momenten. Een keertje gingen de poppen aan het dansen, maar meer dan wat gebakkelei werd het eigenlijk nooit. Teleurstellend. Wat baten VAR en bril ... En uiteraard moeten we het ook deze week hebben over de VAR, die opnieuw een aantal gekke beslissingen nam. Dat Beerschot geen penalty kreeg in de Antwerpse derby na een duidelijke fout op Sebaoui door doelman Butez? Bijna niet te begrijpen. Pech voor de hekkensluiter, alweer.