Voormalige assistent-coach van Standard ziet Luikse schip al eventjes zinken: "Spelers boycotten elkaar en willen niet samen spelen"

Standard zit in de hoek waar de klappen vallen. De Luikenaars moeten dan wel (nog) niet vrezen voor degradatie, maar veel blijft er niet over. Patrick Asselman maakte het vanop de eerste rij mee.

Patrick Asselman was één van de assistenten van Mbaye Leye bij Standard. Het duo voorspelde vorig seizoen al dat er te weinig kwaliteit in de Luikse spelersgroep zit om überhaupt mee te draaien in de subtop van de Jupiler Pro League.

“We stonden er destijds eigenlijk alleen voor”, aldus Asselman in Het Laatste Nieuws. “De relatie tussen Leye en de spelersgroep stond onder druk omdat de coach alle disciplinaire maatregelen moest nemen. De spelers boycotten elkaar en wilden niet meer samen spelen.”

© photonews

Asselman wijst het management dan ook met de vinger. “De kritiek van Leye was terecht, hé. Er was boven ons niemand die angst inboezemde. Ik heb Bruno Venanzi tijdens die periode twee of drie keer gezien.Alexandre Grosjean passeerde eens als we wonnen.”

“Ik kan niet zeggen dat er een slechte verstandhouding was”, besluit de voormalige T2. “Er was helemaal géén verstandhouding. Venanzi liet zijn CEO zelfs een sms sturen om mijn ontslag te regelen. Hij had de persoonlijkheid niet om zelf te bellen.”