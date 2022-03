Ex-speler AA Gent bezorgt Olympique Marseille kopzorgen

Olympique Marseille betaalde vorige maand 500.000 euro om Samuel Gigot weg te plukken bij Spartak Moskou. De Fransen leenden Gigot onmiddellijk weer uit aan Spartak voor de rest van het seizoen. Vanaf volgend seizoen zou de Fransman dan effectief overstappen naar Marseille.

Door de Russische invasie in Oekraïne geeft de FIFA de buitenlandse spelers de kans om tot het einde van het seizoen elders aan de slag te gaan. Het Franse L'Equipe laat weten dat Olympique Marseille op twee gedachten hinkt in het dossier van Samuel Gigot.

Vanuit sportief oogpunt is de 28-jarige centrale verdediger, die in ons land uitkwam voor Kortrijk en AA Gent, meer dan welkom bij Marseille. Het probleem situeert zich in de loonlast van de voormalige Champions League-winnaar. Die is dermate hoog dat het niet zeker is of de komst van Gigot op dit moment haalbaar is. Marseille wordt immers van erg nabij in de gaten gehouden door de Direction Nationale du Contrôle de Gestion (DNCG), zeg maar de Franse licentiecommissie.