Thibaut de muur: straffe statistiek over Courtois

Thibaut Courtois is dit seizoen bij Real Madrid geweldig bezig. Onze landgenoot is een held in de Spaanse hoofdstad.

Zijn knap seizoen kan hij onderstrepen met een straffe statistiek. Real Madrid heeft het laagste percentage tegendoelpunten in verhouding tot aantal schoten tegen. Daarin is Thibaut Courtois de belangrijkste factor. In de heenronde van de Champions League redde de Limburger nog een strafschop van PSG-speler Messi. Woensdag staat de return op het programma. Esto habla muy bien de @thibautcourtois.



El Real Madrid es el equipo de toda Europa con menos % tiro en contra/gol.



📊 @BeSoccerPro pic.twitter.com/zP9zsva5RG — Madrid Sports (@MadridSports_) March 8, 2022





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Real Madrid - PSG live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00 (09/03).