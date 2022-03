Kafka in Nederland: Sparta moet opnieuw naar Vitesse... om zes minuten te voetballen

De Sparta-spelers gaven aan zich niet meer veilig te voelen, waardoor de resterende zes minuten niet meer gespeeld werden. Hekkensluiter Sparta hoopte al op een gouden driepunter, maar die hebben ze nog niet beet.

Het duel tussen Vitesse en Sparta is gestaakt na wangedrag van Vitesse-fans.



In de blessuretijd wordt Okoye geraakt door een beker vanuit het publiek. Daarvoor had de doelman een fan die het veld op kwam, weggestuurd.



