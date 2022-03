Krijgt Lommel er weldra een zusterclub bij? 'City Football Group doet bod op Braziliaans landskampioen'

De City Football Group heeft intussen wereldwijd al tien clubs in zijn bezit. Ook 1B-club Lommel zit in hun portefeuille. De koopwoede is nog niet gestild.

Het Braziliaanse Globo weet dat de City Football Group (CFG) een bod van 180 miljoen euro heeft uitgebracht om Atletico Mineiro over te nemen. De Braziliaanse club kroonde zich onlangs voor de tweede keer in de geschiedenis tot landskampioen. Het bod werd door het bestuur onmiddellijk van het tafel geveegd. Voor minder dan het dubbele geven ze de club niet uit handen. Atletico Mineiro zou de elfde club in de portefeuille van de CFG worden, na Manchester City, New York City, Melbourne City, Yokohama F. Marinos, Montevideo City Torque, Girona, Sichuan Jiuniu, Mumbay City, Lommel en Troyes.