39-voudig Rode Duivel is onder de indruk: "Hein Vanhaezebrouck weet simpelweg alles"

Nicolas Lombaerts was nooit van plan om na zijn actieve carrière in het voetbal te blijven, maar ondertussen is de voormalige Rode Duivel aan de slag als assistent van Hein Vanhaezebrouck bij KAA Gent. "Sommige kansen in het leven mag je niet missen."

“Tot enkele jaren geleden dacht ik dat coachen niets voor mij was”, valt Nicolas Lombaerts met de deur in huis in La Dernière Heure. “Maar tijdens de coronacrisis begon ik na te denken. En zo is de bal aan het rollen gegaan.” Lombaerts bood zijn diensten aan bij KAA Gent. “En daar wilden ze meteen dat ik de U16 zou overnemen. Maar Hein Vanhaezebrouck hoorde ervan en kwam meteen naar me toe. Hij vroeg me meteen om zijn assistent te worden.” Hein Vanhaezebrouck hoorde ervan en vroeg meteen om zijn assistent te worden “Ik heb geen moment getwijfeld”, besluit Lombaerts. “Sommige kansen in het leven mag je niet missen. Ik heb al veel geleerd van Hein. Hij is één van de beste coaches in België. Hij weet simpelweg alles.”