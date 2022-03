Deze vrouw besliste dat Refaelov na transfer niet meer voor Antwerp zou spelen: "Anders had hij gewoon meegespeeld in play-off 1"

Met Ria Vandoorne heeft Paul Gheysens zijn steun en toeverlaat altijd aan zijn zijde. Maar de vrouw van de voorzitter heeft bij Antwerp FC ook één en ander in de pap te brokken.

Ria Vandoorne drukt haar stempel bij Antwerp FC. Het interieur van de diverse ruimtes, de kledij van de hostessen en zelfs de persoonlijke ontvangst van Radja Nainggolan na zijn transfer. De vrouw van de voorzitter doet het allemaal.

Maar ook op sportief vlak heeft ze iets in de pap te brokken. Zo besliste zij dat Lior Refaelov niet meer voor de Great Old zou spelen nadat hij zijn handtekening had gezet bij RSC Anderlecht. Al is het een publiek geheim dat Rafa enkel vertrok door het getalm van het rood-witte management.

Heel charmant, maar...

“Anders had Refaelov in de play-offs gewoon nog gespeeld”, aldus een anonieme bron in Het Laatste Nieuws. “Maar dat mocht niet van haar. Ze is heel charmant, maar je vliegt als je op haar tenen trapt.”