AA Gent is bezig met contractbesprekingen, maar Bolat moet niks meer verwachten

AA Gent is volop bezig met de bespreking van een nieuw contract voor spelers die aan het einde van hun huidige overeenkomst zitten.

Met Hein Vanhaezebrouck is volgens HLN nog altijd niet gesproken. Zijn contract loopt deze zomer af, maar de onderhandelingen zouden binnenkort opgestart worden.

Met enkele spelers zit men ook in de eindfase voor een nieuwe overeenkomst. Laurent Depoitre en Roman Bezus zouden bijna rond zijn. Bezus zou een extra jaar blijven, bij Depoitre wordt vooral over de duur gediscussieerd. Door de situatie in Oekraïne zit een pauze in de onderhandelingen. Bezus is niet mee naar Griekenland, volgens Het Nieuwsblad testte hij positief op het coronavirus.

Anders ligt het voor Sinan Bolat. Hij werd tot de rol van tweede doelman gedegradeerd, nadat hij in de wintermercato uitkeek voor een transfer richting Turkije. Hij weigerde een voorstel tot contractverlenging en AA Gent stelt geen nieuwe overeenkomst meer voor. Bolat vertrekt dus zo goed als zeker transfervrij.