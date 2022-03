Dieumerci Mbokani moet met Congo voorbij Tissoudali en co: "Met 2 of 3 doelpunten winnen"

Ondanks zijn 36 lentes wil Dieumerci Mbokani eind dit jaar met de Democratische Republiek Congo schitteren op het WK in Qatar.

Congo moet dan wel eerst nog voorbij Marokko zien te geraken. Op 25 maart spelen ze de heenwedstrijd in Kinshasa. Het plan ligt al klaar.

"Ik heb hun wedstrijden bekeken, ze hebben hun sterke en zwakke punten. We hebben het voordeel dat we eerst thuis spelen en we moeten winnen met 2 of 3 doelpunten tegen nul en proberen bij hen gelijk te spelen. Met de groep die we hebben, geloof ik dat we zullen winnen in Kinshasa," zei Mbokani aan Leopardsactu.com.

Mbokani verliet afgelopen zomer Royal Antwerp FC voor een avontuur bij SC Koeweit waar hij een contract voor twee seizoenen tekende.