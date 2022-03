Ex-speler Beerschot en Standard kijkt Barcelona in de ogen: "Degradatie met Beerschot valt me nog altijd zwaar"

Hij maakte zijn profdebuut bij Beerschot en speelde ook nog even bij Standard, maar nu mag hij Barcelona in de ogen kijken.

Alpaslan Ozturk speelt sinds afgelopen zomer bij Galatasaray, dat hem overnam van Goztepe na goede prestaties aldaar.

In die hoedanigheid speelt hij donderdagavond in de Europa League in de achtste finales tegen Barcelona om 21 uur.

Degradatie

In het verleden speelde hij even bij Standard, terwijl hij in Antwerpen opgroeide en bij Beerschot zijn debuut op profniveau maakte.

"Dat we al in mijn tweede seizoen bij Beerschot naar tweede klasse zakten, dat valt mij nog altijd zwaar", is Ozturk duidelijk in Het Nieuwsblad.