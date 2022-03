Vrancken reageert op nakend vertrek bij KV Mechelen

Een interview met Sport/Voetbalmagazine heeft trainer Wouter Vrancken van KV Mechelen deze week in the picture gezet.

In het bewuste interview zei Vrancken het volgende. “Na vier jaar bij KV wil ik na dit seizoen graag uit mijn comfortzone stappen”, zei de trainer van KV Mechelen. Vrancken zou inderdaad zijn contract van onbepaalde duur na het seizoen willen laten ontbinden, al is het ook nog niet zeker dat het zover komt.

Eén onderwerp dus maar op de persconferentie van vandaag. “Of ik overweeg om de club te verlaten? In het voetbal kan je nooit iets definitiefs zeggen. Het enige wat zeker is, is dat we, zoals elk jaar, na het einde van de reguliere competitie gaan samenzitten met de club om een evaluatie te maken over het verleden en de toekomst. Dat kan alle richtingen uitgaan”, zei Vrancken.

Vrancken heeft ook geen spijt van zijn uitspraak. “Integendeel zelfs. Ik denk dat ik mezelf nog nooit zo hard heb herkend in een artikel over mij. Het was een open en eerlijk gesprek, zonder dubbele agenda. Die ene quote past ook in een groter verhaal over mijn persoonlijkheid. Ik ben iemand die altijd wil blijven bewegen en blijven groeien.”

Of dat mogelijk is bij KV Mechelen of elders moet gebeuren is dan ook de vraag. “Daar zullen we het na de competitie over hebben. Dat zullen we dan wel zien. Maar het zou niet de eerste keer zijn dat ik een atypische beslissing zou maken. Ik maak me ook geen zorgen over mijn job. Als je een goede werkethiek hebt en niet te hoog van de toren blaast, dan komt er altijd wel iets op je pad. Mijn wereld vergaat ook niet zonder voetbal. Dat vind ik voor mezelf een gezonde manier om in het leven te staan.”