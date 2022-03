Wordt dit dan de nieuwe coach van Manchester United? Britse media zijn Ajax-trainer als hoofdkandidaat

Ralph Ragnick is slechts een tussenpaus, maar intussen is wel nog niet beslist wie volgend seizoen wel aan het roer gaat staan bij Manchester United. De Britse media speculeren wel over... Eric ten Hag.

De huidige succescoach van Ajax zou het beu zijn om elk seizoen zijn beste spelers te zien vertrekken en zou daarom openstaan voor een nieuwe uitdaging bij een club die wel kapitaalkrachtig genoeg is om de beste spelers ter wereld aan te trekken. Volgens The Mirror staat hij alvast op het lijstje van Manchester United, die volgend seizoen weer willen aansluiten bij de top in Engeland. De voorbije jaren was het vooral een strijd om Europees voetbal te halen.