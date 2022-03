Degryse haalt uit naar Beerschot: "Antwerp kan tegelijk een voorbeeld zijn"

Analist Marc Degryse ziet dat het contrast tussen Royal Antwerp FC en Beerschot bijzonder groot is.

The Great Old onderging de voorbije jaren dan ook een stevige transformatie. “Als een club succes wil hebben, moet die in eerste instantie goed geleid worden. Door de juiste mensen, die de gepaste lijnen uittekenen. Die een plan maken voor de komende vijf jaar. Zie naar wat Antwerp onder Paul Gheysens gerealiseerd heeft”, zegt Degryse aan HLN.

Het verschil met Beerschot is dan ook bijzonder groot. “Antwerp was de voorbije jaren een raket: bekerwinst, een Gouden Schoen afgeleverd, nieuwe tribunes gebouwd, een duidelijke sportieve visie…”

Volgens Degryse moet er op korte tijd dan ook veel veranderen bij de Ratten. “Oké, Antwerp zal dit jaar nog geen kampioen worden - het moet nu vooral zien dat het zich plaatst voor die Champions' play-offs - maar we hoeven niet meer te discussiëren wie tegenwoordig dé club van 't stad is. Dat moet toch pijnlijk zijn voor Beerschot? Al kan Antwerp tegelijk een voorbeeld zijn.”