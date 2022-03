Toptalent van Juventus heeft geen spijt: "Ze zagen bij Club Brugge de vervanger van Kossounou in mij"

In Italië zit er eentje die Roberto Martinez zonder twijfel in het oog houdt. Koni De Winter (17) heeft zijn debuut voor Juventus al gemaakt in de Champions League en zat al acht keer op de bank in de Serie A, weliswaar nog zonder speelminuten. Die had hij wel kunnen maken bij Club Brugge...

Spijt heeft hij niet dat de uitleenbeurt naar blauw-zwart niet is doorgegaan. “Nochtans vond ik het project an sich wel interessant. Bij Club Brugge zagen ze in mij de vervanger van Kossounou, ik heb toen gesproken met het bestuur, maar tot een overeenkomst kwam het niet. Voor mij was dat geen ramp. Ik hoefde niet weg en voelde veel vertrouwen van de Juventus-staf", zegt hij in Het Nieuwsblad.

Intussen leert hij van wereldtoppers als Bonucci en Chiellini. "Achteraf gezien is het zelfs goed dat het toen niet doorgegaan is, anders had ik zoveel mooie momenten gemist. Anderzijds had ik ook wel met Club Europees kunnen spelen: ik had dat aangekund, ik was er klaar voor.”