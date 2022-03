Transfernieuws en Transfergeruchten 16/03: Origi

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 16/03 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Origi

Italiaanse interesse voor Divock Origi die op het einde van het seizoen transfervrij mag vertrekken bij Liverpool

Het contract van de Rode Duivel op Anfield loopt na dit seizoen af. Zo zit hij in een goede onderhandelingspositie om te beslissen over zijn toekomst. Zijn toekomst lijkt in Italië te liggen als we de Italiaanse media mogen geloven. (Lees meer)