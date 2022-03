Isaac Kiese Thelin (ex-Anderlecht) verlaat al de Emiraten

Na een half jaar in de Verenigde Arabische Emiraten, in Abu Dhabi, verlaat Isaac Kiese Thelin al het Midden-Oosten.

Isaac Kiese Thelin (29) werd meerdere keren uitgeleend door RSC Anderlecht, voordat hij afgelopen september eindelijk een vaste stek vond: de spits tekende een contract bij FC Baniyas, in Abu Dhabi.

In 17 wedstrijden in de Emiraten heeft hij 6 doelpunten gescoord, een behoorlijk aantal, maar Thelin verlaat het Midden-Oosten al en keert terug naar zijn thuisland. Hij tekent een contract bij Malmö FF, waar hij al in 2014 speelde. De Zweedse international (32 caps, 4 goals) tekende een contract tot 2025.