Aanvoerder heeft het naar zijn zin in de Ghelamco Arena: "Ik zou mijn carrière hier graag afsluiten"

Op zijn 32ste is Vadis Odjidja een onmisbare schakel bij AA Gent. Ook in de duels tegen PAOK en Anderlecht zal de centrale middenvelder een cruciale rol vervullen. In een interview met Het Laatste Nieuws laat Odjidja zich uit over zijn toekomst.

Het huidige contract van Odjidja loopt tot medio 2023. Toch heeft de aanvoerder van AA Gent best oren naar een verlengd verblijf. "We hebben nog niet gesproken over een verlenging. Voor mij is het belangrijk om nu te tonen dat ik de ploeg nog steeds iets kan bijbrengen. Ik voetbal nog steeds even graag en kan de opofferingen nog altijd opbrengen. Zolang dat lukt, kan ik doorgaan." "Ik ben bij AA Gent begonnen, het zou mooi zijn om hier ook te eindigen. Mijn familie is hier gelukkig en je moet mij niet zeggen hoe belangrijk dat is! Ik zou mijn carrière graag afsluiten bij Gent, maar ik ben niet degene die daarover beslist."





