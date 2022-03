Anderlecht geraakt maar niet van Adrien Trebel af

De Franse middenvelder werd eerder dit jaar voor de rest van het seizoen door Anderlecht uitgeleend aan het Zwitserse Lausanne.

Adrien Trebel is een overbodige pion voor Vincent Kompany bij RSC Anderlecht, maar de Fransman ligt wel nog onder contract tot midden 2023.

Voor de eerste helft van dit jaar vond Anderlecht een oplossing in Zwitserland. De hoop was dat dit ook voor volgend seizoen zo zou zijn.

Volgens La Dernière Heure komt daar echter niets van in huis en keert Trebel in de zomer terug naar Anderlecht. Het wordt dan ook zoeken voor paarswit om een andere uitleenbeurt te regelen of een definitieve transfer te vinden.