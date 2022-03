Rondje op de Europese velden: Barça klaart de klus in Turkije, Europees avontuur van Clement is voorbij

KAA Gent kwam vanavond in actie, maar er stonden meer wedstrijden op het menu in de Europa League en Conference League. We zetten de voornaamste partijen in de kijker.

Galatasaray SK - 1 - 2 FC Barcelona FC Barcelona bleef thuis dan wel steken op een scoreloos gelijkspel, maar in Istanboel verzekerden de troepen van Xavi Hernandez zich van een plaats in de kwartfinale van de Europa League. Pedri en Pierre-Emerick Aubameyang zorgden voor de Catalaanse doelpunten. AS Monaco 1 - 1 SC Braga Het avontuur van AS Monaco en Philippe Clement is voorbij. De Monegasken slaagden er vanavond niet in om de 2-0-nederlaag in Portugal recht te zetten. Het werd 1-1 in het Stade Louis II. Stade Rennes 2 - 1 Leicester City Leicester City verloor vanavond dan wel bij Stade Rennes, maar de overwinning in eigen huis gaf uiteindelijk de doorslag voor The Foxes. Youri Tielemans stond negentig minuten op de grasmat en mag dromen van de overwinning in de Conference League. Europa League 17/03/2022 18:45 Rode Ster Belgrado - Rangers FC 2-1 17/03/2022 18:45 Monaco - Braga 1-1 17/03/2022 18:45 Bayer Leverkusen - Atalanta 0-1 17/03/2022 18:45 Galatasaray - Barcelona 1-2 17/03/2022 21:00 Lyon - FC Porto 1-1 17/03/2022 21:00 Eintracht Frankfurt - Real Betis 1-1 17/03/2022 21:00 West Ham Utd - Sevilla 2-0 17/03/2022 21:00 Spartak Moskou - RB Leipzig - Conference League 17/03/2022 18:45 FC København - PSV 0-4 17/03/2022 18:45 FC Basel - Marseille 1-2 17/03/2022 18:45 Rennes - Leicester City 2-1 17/03/2022 18:45 AZ Alkmaar - Bodø Glimt 2-2 17/03/2022 21:00 KAA Gent - PAOK 1-2 17/03/2022 21:00 AS Roma - Vitesse 1-1 17/03/2022 21:00 LASK Linz - Slavia Praha 4-3 17/03/2022 21:00 Feyenoord - Partizan Belgrado 3-1